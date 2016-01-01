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スキー複合、渡部善の１７位最高 ＧＰ個人第３戦

更新日時：2016年9月3日(土) PM 01:06
　ノルディックスキーのグランプリ（ＧＰ）複合は２日、ドイツのオーベルストドルフで個人第３戦が行われ、日本勢は渡部善斗（北野建設）の１７位が最高だった。永井秀昭（岐阜日野自動車）は２５位、山本涼太は４１位、伝田英郁（ともに早大）は４４位だった。ヤールマグヌス・リーベル（ノルウェー）が制した。（共同）

 

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