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フィギュア、須本は男子ＳＰ５位 ジュニアＧＰチェコ大会

更新日時：2016年9月3日(土) PM 01:54
　フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦チェコ大会は２日、チェコのオストラバで行われ、男子ショートプログラム（ＳＰ）で須本光希（大阪・浪速高）が６３・７２点で５位となった。ペアのフリーは古賀亜美（パピオク）スペンサー・アキラ・ハウ（米国）組が８７・９２点で、合計１３５・４２点の９位だった。（共同）

 

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