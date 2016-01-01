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米プロバスケ、渡嘉敷は１５得点 スカイ戦、８８―９２で敗れる

更新日時：2016年9月3日(土) PM 02:40
　米女子プロバスケットボールＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は２日、敵地でのスカイ戦に途中出場し、約２２分のプレーで１５得点、７リバウンドをマークした。チームは８８―９２で敗れた。（共同）

 

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