男子ゴルフのシニアツアー、アルファクラブＣＵＰシニアは３日、栃木県の矢板ＣＣ（６７６８ヤード、パー７２）で第２ラウンドが行われ、通算１０アンダーの１３４で米山剛、室田淳、秋葉真一、プラヤド・マークセン（タイ）、スティーブン・コンラン（オーストラリア）の５人が首位に並んだ。マークセンは１２バーディー、ボギーなしで６０の好スコアをマークし５１位から急浮上した。