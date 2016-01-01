ヤクルトの今浪が３日、甲状腺機能低下症のため出場選手登録を外れた。真中監督は「３日間は無理とのことで、待てる時間がない。最低１０日間くらいという判断」と説明した。今浪は今季、相次ぐ故障者の穴を埋めて自己最多の９４試合に出場し、打率２割７分９厘だった。