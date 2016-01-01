文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

巨１―５中（３日） 中日、今季初の５連勝

更新日時：2016年9月3日(土) PM 05:10
　中日が今季初の５連勝。小熊が緩急を生かした投球で、七回途中１失点で４月２８日以来の４勝目を挙げた。打線は一回に森野の投ゴロと失策、福田の二塁打で３点を先制。四、九回に１点ずつを加えた。巨人は３連敗。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ