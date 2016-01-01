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ラグビー７人制女子の日本が優勝 アジアシリーズ第１戦

更新日時：2016年9月3日(土) PM 06:22
　ラグビー７人制のアジアシリーズ第１戦は３日、香港で行われ、日本は女子が準決勝でタイに４３―０で勝ち、決勝は中国に１４―７で競り勝って優勝した。１次リーグ下位チームによる順位決定戦に回った男子は、台湾を１０―５、シンガポールを７―０でそれぞれ破り、５位で大会を終えた。（共同）

 

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