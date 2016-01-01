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阪神の島本、左肩痛で離脱 今季は救援で登板

更新日時：2016年9月3日(土) PM 10:48
　阪神の島本が３日、左肩痛のため出場選手登録を外れた。今季は救援で２３試合に登板し、１勝０敗、防御率３・６５。

 

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