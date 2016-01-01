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フィギュア、紀平は２位 ジュニアＧＰ第２戦
更新日時：2016年9月3日(土) PM 11:20
フィギュアスケートのジュニアグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦チェコ大会は３日、オストラバで行われ、女子ショートプログラム（ＳＰ）首位の紀平梨花（関大ク）は、フリーは１１８・７３点で、合計１８５・５１点の２位だった。青木祐奈（神奈川ク）は合計１５５・７９点の４位だった。（共同）
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