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男子ゴルフ、川村は５３位に後退 オメガ欧州マスターズ

更新日時：2016年9月4日(日) AM 01:49
　男子ゴルフの欧州ツアー、オメガ欧州マスターズは３日、スイスのクランモンタナ、クランシュルシエルＧＣ（パー７０）で第３ラウンドが行われ、３９位で出た川村昌弘は７１で回り通算１アンダー、２０９で５３位に後退した。スコット・ヘンド（オーストラリア）が１３アンダーで首位に立った。（共同）

 

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