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イチロー、一回に中前打 右翼で７試合連続先発出場

更新日時：2016年9月4日(日) AM 08:30
　【クリーブランド共同】米大リーグは３日、各地で行われ、マーリンズのイチローはクリーブランドでのインディアンス戦に「２番・右翼」で７試合続けて先発出場し、一回に２試合ぶりの安打となる中前打を放った。後続の適時二塁打で先制のホームを踏んだ。

 

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