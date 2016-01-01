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フィギュア、須本は５位 ジュニアＧＰチェコ大会

更新日時：2016年9月4日(日) AM 10:33
　フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦チェコ大会は３日、チェコのオストラバで行われ、男子ショートプログラム（ＳＰ）５位の須本光希（大阪・浪速高）はフリーで１２９・４１点で、合計１９３・１３点の５位だった。（共同）

 

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