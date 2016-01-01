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巨３―５中（４日） 小笠原がプロ初勝利

更新日時：2016年9月4日(日) PM 05:33
　中日が逆転勝ちで今季最長の６連勝。０―３の八回に藤井の犠飛、野本の適時打、エルナンデスの２点左前打で４点を奪った。７回３失点で自己最多の１０三振を奪った小笠原がプロ初勝利。巨人は守備のほころびが響き、４連敗。

 

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