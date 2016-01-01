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バレー女子、ＮＥＣは初戦白星 アジア・クラブ選手権

更新日時：2016年9月4日(日) PM 06:28
　バレーボール女子のアジア・クラブ選手権は４日、フィリピンのビニャンで行われ、日本のＮＥＣは１次リーグＣ組の初戦でインドネシアのチームを３―０で下した。（共同）

 

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