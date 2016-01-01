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バレー女子、ＮＥＣ２次リーグへ アジア・クラブ選手権

更新日時：2016年9月5日(月) PM 07:57
　バレーボール女子のアジア・クラブ選手権は５日、フィリピンのビニャンで行われ、１次リーグＣ組で日本のＮＥＣはカザフスタンのチームを３―０で下し、２連勝でＣ組１位となり、各組上位２チームによる２次リーグに進んだ。（共同）

 

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