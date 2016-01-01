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ハンドボール日本決勝で敗れ２位 アジア・ユース選手権

更新日時：2016年9月6日(火) AM 10:17
　ハンドボール男子のアジア・ユース選手権は５日、バーレーンのマナマで行われ、決勝で日本はバーレーンに２３―２５で敗れた。既に世界ユース選手権（来年８月・ジョージア）の出場権は獲得している。（共同）

 

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