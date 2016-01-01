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３Ａリノの中後は１回を無失点 タコマ戦

更新日時：2016年9月6日(火) PM 02:36
　米大リーグ、ダイヤモンドバックス傘下のマイナー、３Ａリノの中後は５日、タコマ戦で３―５の八回に３番手で登板し、１回を無安打無得点に抑えた。リノは今季最終戦で、８月はじめに１Ａから昇格した中後は１３試合に投げて無失点だった。（共同）

 

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