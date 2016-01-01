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日経平均株価に楽天採用 日本曹達を除外

更新日時：2016年9月6日(火) PM 05:31
　日本経済新聞社は６日、日経平均株価（２２５種）の構成銘柄の定期入れ替えを１０月３日に実施すると発表した。インターネット通販や金融、プロスポーツなどの事業を多角的に展開する楽天を採用し、化学品事業を手掛ける日本曹達を除外する。

 

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