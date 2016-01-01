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サッカー豪州、ウズベクが２連勝 Ｗ杯アジア最終予選

更新日時：2016年9月7日(水) AM 09:10
　サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会アジア最終予選は６日、各地で第２戦が行われ、日本と同じＢ組はオーストラリアがアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に１―０で勝って２連勝とし、勝ち点６で並ぶサウジアラビアを得失点差でかわして同組１位となった。Ａ組はウズベキスタンがカタールに１―０で勝ち、同組唯一の２連勝で勝ち点６のトップに立った。（共同）

 

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