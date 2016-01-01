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女子野球、日本がベネズエラ下す 第７回Ｗ杯の２次リーグ

更新日時：2016年9月7日(水) PM 07:45
　女子野球の第７回ワールドカップ（Ｗ杯）は７日、韓国の釜山で２次リーグが始まり、５連覇を狙う日本はベネズエラに７―２で快勝した。１次リーグの成績を一部持ち越すため、日本は２勝０敗となった。８日は台湾と対戦する。（共同）

 

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