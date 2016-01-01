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ソフトＢサファテ２年連続４０Ｓ パ・リーグで史上初

更新日時：2016年9月7日(水) PM 09:44
　ソフトバンクのサファテ投手（３５）が７日、福岡市のヤフオクドームで行われたオリックス２０回戦で今季４０セーブ目を挙げ、パ・リーグ史上初となる２年連続４０セーブを達成した。２―１の九回に４番手として登板して三者凡退に仕留め、昨季に自身がマークしたリーグ記録の４１セーブにもあと１に迫った。

 

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