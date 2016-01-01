ソフトバンクのサファテ投手（３５）が７日、福岡市のヤフオクドームで行われたオリックス２０回戦で今季４０セーブ目を挙げ、パ・リーグ史上初となる２年連続４０セーブを達成した。２―１の九回に４番手として登板して三者凡退に仕留め、昨季に自身がマークしたリーグ記録の４１セーブにもあと１に迫った。