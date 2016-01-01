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ＷＮＢＡ渡嘉敷は５リバウンド 米女子プロバスケットボール

更新日時：2016年9月8日(木) PM 12:41
　米女子プロバスケットボールＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は７日、敵地ニューヨークでのリバティー戦に途中出場し、約１１分のプレーで５リバウンドだった。得点はなかった。チームは１０２―７８で勝った。（共同）

 

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