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広７―４中（８日） 広島４連勝
更新日時：2016年9月8日(木) PM 09:47
広島が４連勝で貯金は球団最多を塗り替える３４。１―１の二回に石原、野村、田中の３者連続適時打などで５点を勝ち越した。野村は粘りの投球でリーグトップに並ぶ１４勝目。中日は３連敗。ジョーダンの二回途中ＫＯが誤算だった。
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