文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

女子野球Ｗ杯、日本コールド勝ち 台湾に１０―０

更新日時：2016年9月8日(木) PM 10:56
　女子野球のワールドカップ（Ｗ杯）は８日、韓国の釜山で２次リーグが行われ、５連覇を目指す日本は台湾に五回コールドゲーム、１０―０で大勝した。１次リーグの成績を一部持ち越すため、通算３勝０敗。９日はオーストラリアと対戦する。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ
  • 上毛新聞を購読する
  • 上毛新聞に広告を載せる

群馬県のニュース　週間ランキング

上毛新聞の特集

URLを携帯へ転送　右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます