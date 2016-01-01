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ソフトＢ坂田が左肩手術 復帰まで４カ月

更新日時：2016年9月9日(金) PM 08:23
　ソフトバンクは９日、坂田が神奈川県内の病院で左肩上腕二頭筋腱の手術を受けたと発表した。復帰まで４カ月かかる見込み。

 

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