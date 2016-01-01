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フィギュア、樋口がＳＰ首位 村上８位、ロンバルディア杯

更新日時：2016年9月10日(土) AM 09:53
　フィギュアスケートのロンバルディア杯は９日、イタリアのベルガモで行われ、女子ショートプログラム（ＳＰ）は樋口新葉（東京・日本橋女学館高）が６６・６６点で首位に立った。村上佳菜子（中京大）は５４・６１点で８位。長洲未来（米国）は２位につけた。男子ＳＰは宇野昌磨（中京大）が８６・６８点でトップ。（共同）

 

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