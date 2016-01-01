文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
台風１４号が発生
更新日時：2016年9月10日(土) PM 05:38
気象庁によると、１０日午後、フィリピンの東海上で熱帯低気圧が台風１４号に変わった。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。時速約２０キロで西北西へ進んだ。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
安保理、北朝鮮核実験を強く非難 制裁強化協議へ、緊急会合開く
５８９市区町村が事前防災計画 風水害「タイムライン」
金融庁、初の大規模サイバー訓練 地銀含む８０社参加
鬼怒川決壊１年、復興に祈り 後手の防災、今年も
シリア停戦で米ロ合意 軍事協力、人道支援も
岩隈、米自己最多の１５勝目 青木ソロ本塁打、ダルは１失点
静岡事件、代理処罰で禁錮５６年 ブラジルの裁判所
豊洲、汚染対策の盛り土が未実施 主要施設場所、都が異なる説明
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
群馬県北部 未明の豪雨 沼田、渋川･･･
熊谷の消防署員逮捕 大麻取締法違･･･
《秋季関東高校野球》中之条がシー･･･
秋季関東高校野球県予選がきょう開･･･
秋季関東高校野球県予選が開幕 14チ･･･
未開の地を行く 稜線トレイル調査･･･
沼田城をつくろう ゲームで天守再･･･
ガソリンスタンド ８町村で３カ所以･･･
「新幹線で寝て通勤」 都内で前橋･･･
ビートルズフェスタ コピーバンド５･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
秋季関東高校野球 組み合わせ表
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
リオパラリンピック 関連記事
教職員異動お試し版
世界遺産関連記事
参院選2016 関連記事
選挙2016
三山春秋
視点 オピニオン２１
シルクカントリー群馬
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
ぐんま絹遺産 残そう繭と絹の国
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信