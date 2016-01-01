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台風１４号が発生 

更新日時：2016年9月10日(土) PM 05:38
　気象庁によると、１０日午後、フィリピンの東海上で熱帯低気圧が台風１４号に変わった。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。時速約２０キロで西北西へ進んだ。

 

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