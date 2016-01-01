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楽４―７日（１０日） 大谷が２本塁打

更新日時：2016年9月10日(土) PM 05:33
　日本ハムが大谷の２本塁打などで打ち勝ち、２分けを挟み３連勝とした。三回に近藤の二塁打と大谷の２ランで３点を先取。５―４の六回には大谷の２２号２ランで加点した。吉川が九回を締めて１０年目で初セーブ。楽天は３連敗。

 

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