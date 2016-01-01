文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サウサンプトン吉田は出番なし イングランド・プレミアリーグ

更新日時：2016年9月11日(日) AM 01:49
　【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで吉田麻也が所属するサウサンプトンは１０日、アウェーでアーセナルに１―２で敗れた。ベンチスタートの吉田は出場機会がなかった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ
  • 上毛新聞を購読する
  • 上毛新聞に広告を載せる

群馬県のニュース　週間ランキング

上毛新聞の特集

URLを携帯へ転送　右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます