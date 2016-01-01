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セビリア清武はベンチ外 スペイン１部リーグ

更新日時：2016年9月11日(日) AM 09:34
　【バルセロナ共同】サッカーのスペイン１部リーグで日本代表ＭＦ清武弘嗣が所属するセビリアは１０日、ホームでラスパルマスと対戦し、２―１で勝った。清武はベンチ入りしなかった。

 

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