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ドルトムント香川はベンチ外 サッカーのドイツ１部

更新日時：2016年9月11日(日) AM 09:42
　【ライプチヒ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグ、ドルトムントの香川真司は１０日、アウェーのライプチヒ戦でベンチ外だった。クラブによると、足首を負傷した。チームは０―１で敗れた。

 

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