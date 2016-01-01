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サッカー、久保は後半途中で交代 スイス１部リーグ

更新日時：2016年9月11日(日) AM 09:22
　サッカーのスイス１部リーグで１０日、久保裕也のヤングボーイズはホームでルツェルンに２―１で勝った。先発した久保は後半２８分までプレーした。（共同）

 

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