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ボクシング、ゴロフキンが勝つ ブルックを５回ＴＫＯ

更新日時：2016年9月11日(日) AM 11:52
　ボクシングのミドル級で世界主要３団体の頂点に立つゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）が１０日、ロンドンで国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）ウエルター級王者のケル・ブルック（英国）と対戦し、５回ＴＫＯで勝った。ゴロフキンは３６戦全勝、ブルックは３７戦目で初めての敗戦を喫した。（共同）

 

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