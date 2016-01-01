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ボクシング、ゴロフキンが勝つ ブルックを５回ＴＫＯ
更新日時：2016年9月11日(日) AM 11:52
ボクシングのミドル級で世界主要３団体の頂点に立つゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）が１０日、ロンドンで国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）ウエルター級王者のケル・ブルック（英国）と対戦し、５回ＴＫＯで勝った。ゴロフキンは３６戦全勝、ブルックは３７戦目で初めての敗戦を喫した。（共同）
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