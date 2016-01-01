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オ４―３ロ（１１日） オリックスがサヨナラ勝ち

更新日時：2016年9月11日(日) PM 05:05
　オリックスがサヨナラ勝ちで３連勝を飾った。２―３の八回に吉田正の二塁打で追い付き、九回２死満塁で安達が押し出し四球を選んだ。２番手の平野が４勝目。ロッテは継投に失敗し、九回は益田が制球を乱して自滅した。

 

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