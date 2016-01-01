文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

Ｊ２、首位の札幌など快勝 第３１節

更新日時：2016年9月11日(日) PM 09:06
　明治安田Ｊ２第３１節（１１日・札幌厚別公園競技場ほか＝１１試合）首位の札幌は都倉の２得点などで群馬に３―１で快勝し、勝ち点を６９とした。２位の松本は京都を２―０で下して６０、３位のＣ大阪も長崎に２―０で勝って５７で続く。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ
  • 上毛新聞を購読する
  • 上毛新聞に広告を載せる

群馬県のニュース　週間ランキング

上毛新聞の特集

URLを携帯へ転送　右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます