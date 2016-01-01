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テニス、綿貫は決勝進出ならず 全米ジュニア

更新日時：2016年9月12日(月) PM 01:44
　テニスの全米オープン・ジュニアは１０日、ニューヨークで行われ、男子シングルス準決勝で第７シードの綿貫陽介（グローバルプロＴＡ）はセルビア選手に１―６、４―６で敗れ、決勝進出はならなかった。（共同）

 

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