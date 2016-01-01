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ソフト上野が奪三振リーグ新記録 女子日本リーグ

更新日時：2016年9月12日(月) PM 05:36
　ソフトボールの日本リーグ女子、ビックカメラ高崎の上野由岐子投手（３４）が１１日、兵庫県尼崎市のベイコム野球場で行われた日立戦で通算奪三振数を１９６５に伸ばし、リーグ記録を更新した。これまでの記録は豊田自動織機でプレーしたミッシェル・スミスの１９６２。前日に通算２００勝を達成した上野はこの日、２番手で登板し４三振を奪ったが、試合は１―３で敗れた。

 

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