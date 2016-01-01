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阪神のヘイグが米国に帰国 右肩治療のため

更新日時：2016年9月12日(月) PM 07:26
　阪神は１２日、ヘイグが右肩の治療のため米国に帰国したと発表した。今季加入の右打者は打撃不振で、３１試合で打率２割３分１厘、２本塁打、１１打点だった。

 

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