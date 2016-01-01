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首相、週内にも北海道視察 台風被害受け

更新日時：2016年9月12日(月) PM 08:32
　安倍晋三首相は１２日、自民党の二階俊博幹事長と官邸で会談し、８月中旬から台風の被害が相次いでいる北海道の被災地を週内にも視察する意向を示した。二階氏が早急に激甚災害に指定するよう求めたのに対し「大事なことだ」と理解を示した。

 

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