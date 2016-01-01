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台風１５、１６号が発生 西北西へ進む

更新日時：2016年9月13日(火) AM 07:15
　気象庁によると、１３日午前、熱帯低気圧が南シナ海で台風１５号、フィリピンの東海上で台風１６号にそれぞれ変わった。中心気圧は１５号が９９６ヘクトパスカル、１６号が１０００ヘクトパスカル。いずれも中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、時速約２０キロで西北西へ進んだ。

 

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