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東証、１１４円高 午前９時１５分現在

更新日時：2016年9月13日(火) AM 09:51
　１３日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比１１４円１４銭高の１万６７８７円０６銭となった。

 

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