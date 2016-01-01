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ロッテ益田が右肘関節炎と診断 全治は未定

更新日時：2016年9月13日(火) PM 04:13
　ロッテは１３日、益田が右肘の張りを訴え、千葉市内の病院で右肘関節炎と診断されたと発表した。全治は未定。益田は今季、５９試合で３勝２敗１３セーブ、防御率１・８９。西野が離脱した７月末から抑えに定着し、安定した成績を残している。

 

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