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釜石市で野球教室開催へ ＮＰＢ、復興支援事業で

更新日時：2016年9月13日(火) PM 04:16
　日本野球機構（ＮＰＢ）は１３日、東日本大震災の復興支援事業として、１９日に岩手県釜石市で野球教室などを行うと発表した。小学生約１８０人が参加し、楽天でプレーした永井らプロ野球ＯＢが講師を務める。

 

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