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陸上、桐生は１０秒３５ 国別対抗戦、男子１００メートル

更新日時：2016年9月14日(水) AM 02:47
　【マルセイユ（フランス）共同】陸上の国別対抗戦、デカネーションは１３日、フランスのマルセイユで行われ、男子１００メートルで桐生祥秀（東洋大）は１０秒３５で２位だった。

 

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