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東証、１０２円安１万６６２６円 午前９時１５分現在
更新日時：2016年9月14日(水) AM 09:33
１４日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比１０２円５８銭安の１万６６２６円４６銭となった。
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