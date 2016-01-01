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日ハム石井が右脚痛め離脱 復帰まで１～２週間見込み

更新日時：2016年9月14日(水) PM 06:23
　１３日のオリックス戦で投球中に右太もも裏を痛めた日本ハムの石井が１４日、札幌市内の病院で検査を受け「右大腿半腱様筋の筋挫傷」と診断され、出場選手登録から外れた。試合復帰まで１～２週間の見込み。

 

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