文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

中日の平田、右肩関節唇の損傷 出場選手登録外れる

更新日時：2016年9月14日(水) PM 06:02
　中日は１４日、平田が軽度の右肩関節唇の損傷と診断されたと発表した。同日、出場選手登録を外れた。１３日の広島戦で途中交代していた。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ