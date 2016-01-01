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巨人の片岡が手術 今季中の復帰は絶望的

更新日時：2016年9月14日(水) PM 07:41
　巨人は１４日、片岡が左手有鉤骨骨折にともなう骨片の摘出手術を受けたと発表した。全治は明らかにされていないが、今季中の復帰は絶望的となった。

 

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