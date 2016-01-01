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バスケ男子、日本は決勝Ｔに進出 アジア・チャレンジ

更新日時：2016年9月15日(木) AM 11:39
　バスケットボール男子のアジア・チャレンジは１４日、テヘランで行われ、２次リーグＦ組の日本はカタールに７９―６５で勝って通算３勝２敗とし、決勝トーナメント進出を決めた。１６日にヨルダンと対戦する。（共同）

 

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