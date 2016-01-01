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ソフトＢ、１７日にも再点灯 パ・リーグ優勝マジック
更新日時：2016年9月15日(木) PM 09:58
パ・リーグは首位ソフトバンクに１７日にもリーグ３連覇へのマジックナンバーが再点灯する。１５日に２位日本ハムが１―５でオリックスに敗れたため、ソフトバンクが１７日にオリックスに勝ち、日本ハムがロッテに敗れると優勝マジック「１０」が出る。１６日は両チームともに試合がない。
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